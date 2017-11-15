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    Происшествия

    Водитель убил попутчика за отказ сходить на заправку за топливом

    (обновлено: )19912
    В Днепропетровской области мужчина зарезал попутчика в результате вспыхнувшей ссоры. Водитель задержан полицией.
    Автомобиль убийцы задержан в Днепропетровской области
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об убийстве на территории города Верховцево.

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    В убийстве подозревается водителя автомобиля "Таврия", который подвозил тридцатилетнего мужчину в ночь на 14 ноября.

    Убийство произошло в результате ссоры, возникшей после того, как попутчик водителя отказался сходить вместе с ним на автозаправку за топливом.

    Между мужчинами произошел конфликт, во время которого водитель нанес несколько ножевых ранений попутчику.

    Ранее в поселке Большой Бурлук Харьковской области 48-летний местный житель убил 8-летнего ребенка, нанеся ему около 34 ножевых ранений.
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