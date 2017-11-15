Водитель убил попутчика за отказ сходить на заправку за топливом

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об убийстве на территории города Верховцево.

В убийстве подозревается водителя автомобиля "Таврия", который подвозил тридцатилетнего мужчину в ночь на 14 ноября.

Убийство произошло в результате ссоры, возникшей после того, как попутчик водителя отказался сходить вместе с ним на автозаправку за топливом.

Между мужчинами произошел конфликт, во время которого водитель нанес несколько ножевых ранений попутчику.