Водитель убил попутчика за отказ сходить на заправку за топливом

Фото Национальной полиции Украины
КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об убийстве на территории города Верховцево.
В убийстве подозревается водителя автомобиля "Таврия", который подвозил тридцатилетнего мужчину в ночь на 14 ноября.
Убийство произошло в результате ссоры, возникшей после того, как попутчик водителя отказался сходить вместе с ним на автозаправку за топливом.
Между мужчинами произошел конфликт, во время которого водитель нанес несколько ножевых ранений попутчику.
Ранее в поселке Большой Бурлук Харьковской области 48-летний местный житель убил 8-летнего ребенка, нанеся ему около 34 ножевых ранений.