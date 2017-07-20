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    Культура

    Суицид в день рождения. Появились подробности смерти солиста Linkin Park

    (обновлено: )61102
    По данным портала, специализирующегося на новостях из жизни знаменитостей, Честер Беннингтон в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.
    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга — лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта, сообщает сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

    Беннингтон получил известность, выступая в составе группы Xero, которая появилась в 1996 году и получила название Linkin Park в 2000 году. У Беннингтона также был сольный проект под названием Dead By Sunrise. 

    Как сообщает портал, музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.

    Напомним, судебно-медицинские эксперты подтвердили, что лидер группы Soundgarden Крис Корнелл покончил жизнь самоубийством.

    Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что 41-летний Беннингтон обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии.

    Музыкант был два раза женат, у него осталось шестеро детей.

    "Шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление вскоре появится", — сообщил один из основателей Linkin Park Майк Шинода.

    Mike Shinoda/Twitter, 20 июля 2017

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