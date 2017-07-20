Суицид в день рождения. Появились подробности смерти солиста Linkin Park

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга — лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта, сообщает сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

Беннингтон получил известность, выступая в составе группы Xero, которая появилась в 1996 году и получила название Linkin Park в 2000 году. У Беннингтона также был сольный проект под названием Dead By Sunrise.

Как сообщает портал, музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.

Напомним, судебно-медицинские эксперты подтвердили, что лидер группы Soundgarden Крис Корнелл покончил жизнь самоубийством.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что 41-летний Беннингтон обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии.

Музыкант был два раза женат, у него осталось шестеро детей.

"Шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление вскоре появится", — сообщил один из основателей Linkin Park Майк Шинода.