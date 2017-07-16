Умер актер, исполнивший роль Шарикова в "Собачьем сердце"

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье в Москве умер актер театра и кино Владимир Толоконников, сообщила РИА Новости представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников.

"Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра", — сказала собеседница агентства.

По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике. Собеседник агентства пока не располагает информацией относительно планов семьи актера о месте и времени похорон.

"Я сейчас жду от него (сына – ред.) звонка. На телефон он пока не отвечает", — сказала представитель театра.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.