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    Умер актер, исполнивший роль Шарикова в "Собачьем сердце"

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    По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике. Информации относительно планов семьи актера о месте и времени похорон пока нет.
    Актер Владимир Толоконников
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье в Москве умер актер театра и кино Владимир Толоконников, сообщила РИА Новости представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников.

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    "Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра", — сказала собеседница агентства.

    По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике. Собеседник агентства пока не располагает информацией относительно планов семьи актера о месте и времени похорон.

    "Я сейчас жду от него (сына – ред.) звонка. На телефон он пока не отвечает", — сказала представитель театра.

    Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

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