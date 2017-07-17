наверх
17.07.201703:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Известный украинский артист внезапно умер на вокзале в Ивано-Франковске

    31
    Заслуженному артисту Украины и известному актеру Ивано-Франковского театра Владимиру Пантелюку внезапно стало плохо. По словам свидетелей, он шел и упал. На месте работали правоохранители.
    Заслуженный артист Украины и известный актер Ивано-Франковского театра Владимир Пантелюк
    Мисто

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье, 16 июля, на вокзале в Ивано-Франковске внезапно умер заслуженный артист Украины и известный актер Ивано-Франковского театра Владимир Пантелюк. Информацию подтвердили в патрульной полиции, сообщает сайт Мисто.

    Смотрите также: Двадцать лет спустя: как выглядят актеры "Титаника"

    Мужчине внезапно стало плохо. По словам свидетелей, он шел и упал. На месте работали правоохранители.

    Мисто
    Заслуженный артист Украины и известный актер Ивано-Франковского театра Владимир Пантелюк

    Как известно, в Ивано-Франковском театре Пантелюк работал с 1983 года. В 2004 получил звание заслуженного артиста Украины. Он сыграл в ряде известных спектаклей, в том числе "За двумя зайцами", "Таксист-2, или Любовь на скорости" и многих других.

    Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Москве умер актер театра и кино Владимир Толоконников. По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике.   

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Максим Поляков и Борислав Розенблат
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Анатолий Матиос
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?