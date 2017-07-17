Известный украинский артист внезапно умер на вокзале в Ивано-Франковске

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье, 16 июля, на вокзале в Ивано-Франковске внезапно умер заслуженный артист Украины и известный актер Ивано-Франковского театра Владимир Пантелюк. Информацию подтвердили в патрульной полиции, сообщает сайт Мисто.

Смотрите также: Двадцать лет спустя: как выглядят актеры "Титаника"

Мужчине внезапно стало плохо. По словам свидетелей, он шел и упал. На месте работали правоохранители.

Мисто Заслуженный артист Украины и известный актер Ивано-Франковского театра Владимир Пантелюк

Как известно, в Ивано-Франковском театре Пантелюк работал с 1983 года. В 2004 получил звание заслуженного артиста Украины. Он сыграл в ряде известных спектаклей, в том числе "За двумя зайцами", "Таксист-2, или Любовь на скорости" и многих других.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Москве умер актер театра и кино Владимир Толоконников. По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике.