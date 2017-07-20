Солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой - СМИ

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой, сообщает сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что 41-летний Беннингтон обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии.

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Музыкант был два раза женат, у него осталось шестеро детей.

Ранее скончались экс-участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев и американский рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альбурт Джонсон, из музыкального дуэта Mobb Deep.