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    Солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой - СМИ

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    Издание, специализирующееся на новостях из жизни знаменитостей, сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Беннингтон обнаружен мертвым в своем доме в Калифорнии.
    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой, сообщает сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

    Источники в правоохранительных органах сообщили, что 41-летний Беннингтон обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии.

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    Музыкант был два раза женат, у него осталось шестеро детей.

    Ранее скончались экс-участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев и американский рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альбурт Джонсон, из музыкального дуэта Mobb Deep.

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