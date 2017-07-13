Умерла легенда советской эстрады

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни, сообщил РИА Новости супруг певицы Марк Фельдман.
Муж народной артистки России рассказал, что Миансарова скончалась в среду поздно вечером в Первой градской больнице.
"Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь. Шестого числа ее госпитализировали — воспаление легких", — пояснил супруг певицы.
Исполнительница эстрадных песен Тамара Миансарова. Архивное фото
Ранее умерла советская киноактриса, народная артистка Украины Ирина Бунина. Она скончалась в возрасте 77 лет.