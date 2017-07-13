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    Культура

    Умерла легенда советской эстрады

    (обновлено: )13801
    Тамара Миансарова скончалась на 87-м году жизни. Как сообщил супруг певицы Марк Фельдман агентству РИА Новости, ее госпитализировали неделю назад с воспалением легких.
    Тамара Миансарова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни, сообщил РИА Новости супруг певицы Марк Фельдман.

    Муж народной артистки России рассказал, что Миансарова скончалась в среду поздно вечером в Первой градской больнице.

    "Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь. Шестого числа ее госпитализировали — воспаление легких", — пояснил супруг певицы.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Исполнительница эстрадных песен Тамара Миансарова. Архивное фото

    Ранее умерла советская киноактриса, народная артистка Украины Ирина Бунина. Она скончалась в возрасте 77 лет. 

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