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    Культура

    Умерла украинская актриса Ирина Бунина

    (обновлено: )498
    Как отмечается, британец Малкольм Макдауэлл, исполнивший главную роль в "Заводном апельсине" Стэнли Кубрика, называл Бунину "украинской Анной Маньяни".
    Бунина в фильме Верьте мне, люди
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Советская киноактриса, народная артистка Украины Ирина Бунина скончалась в возрасте 77 лет. Об этом в Facebook сообщил журналист Олег Вергелис.

    "В последние годы она много болела, перенесла операцию", — написал он.

    Вергелис отметил, что британец Малкольм Макдауэлл, исполнивший главную роль в "Заводном апельсине" Стэнли Кубрика, называл Бунину "украинской Анной Маньяни". "Царствие небесное, вечная память", — добавил журналист.

    В фильмографии актрисы более 40 проектов, в том числе картины "Миргород и его обитатели", "Тревожный месяц вересень", "Самый последний день", "Два года над пропастью", "Африканыч", а также сериал "Возвращение Мухтара", "День рождения Буржуя".

    В конце июня умер британский актер, сыгравший в сериале "Доктор Кто".

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