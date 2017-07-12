Умерла украинская актриса Ирина Бунина

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Советская киноактриса, народная артистка Украины Ирина Бунина скончалась в возрасте 77 лет. Об этом в Facebook сообщил журналист Олег Вергелис.

"В последние годы она много болела, перенесла операцию", — написал он.

Вергелис отметил, что британец Малкольм Макдауэлл, исполнивший главную роль в "Заводном апельсине" Стэнли Кубрика, называл Бунину "украинской Анной Маньяни". "Царствие небесное, вечная память", — добавил журналист.

В фильмографии актрисы более 40 проектов, в том числе картины "Миргород и его обитатели", "Тревожный месяц вересень", "Самый последний день", "Два года над пропастью", "Африканыч", а также сериал "Возвращение Мухтара", "День рождения Буржуя".

В конце июня умер британский актер, сыгравший в сериале "Доктор Кто".