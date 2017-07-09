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    Умер известный российский блогер

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    Жена блогера подтвердила информацию о том, что он скончался в ночь на 9 июля: "У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего неизвестно. Это произошло у друзей на даче".
    Блогер Антон Носик
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    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В Москве на 52 году жизни умер известный блогер и медиаменеджер Антон Носик, сообщил член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в своем микроблоге в Twitter.

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    "Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самая большая помощь сейчас — не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", — написал он.

    Жена блогера подтвердила изданию Russia Today информацию о том, что он скончался в ночь на 9 июля.

    "У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего неизвестно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге", — рассказала она.

    Антон Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.

    Как сообщалось ранее, в возрасте 87 лет умер знаменитый российский художник Илья Глазунов.

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