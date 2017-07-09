Умер известный российский блогер

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В Москве на 52 году жизни умер известный блогер и медиаменеджер Антон Носик, сообщил член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самая большая помощь сейчас — не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", — написал он.

Жена блогера подтвердила изданию Russia Today информацию о том, что он скончался в ночь на 9 июля.

"У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего неизвестно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге", — рассказала она.

Антон Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.

Как сообщалось ранее, в возрасте 87 лет умер знаменитый российский художник Илья Глазунов.