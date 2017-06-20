Умер британский актер, сыгравший в сериале "Доктор Кто"

Кадр из фильма

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Британский актер и телеведущий Брайан Кэнт скончался в Лондоне. Актер умер в доме для престарелых в возрасте 83 лет. Отмечается, что Кэнт длительное время страдал болезнью Паркинсона.

Брайан Кэнт родился в 1933 году в Ипсуиче. В Великобритании он наиболее известен как ведущий детских телепередач. Актер исполнил несколько эпизодических ролей в сериале "Доктор Кто" (1960). Он также появился в спин-оффах научно-фантастической картины — мини-сериале "Десятилетие докторов" (2010) и короткометражке "Записи Далека" (2006).

Помимо этого, Кэнт снялся в таких сериалах, как "Крейн", "Катастрофа", "Драмарама" и "Врачи". В 2010 году он получил специальную награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за работу на детских передачах.

"Доктор Кто" (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале ВВС. Съемки были остановлены в 1989 и возобновились в 2005 году.

Ранее сообщалось, что актер Адам Уэст, который исполнял роль Бэтмена в одноименном американском сериале 1960-х годов, скончался в США в возрасте 88 лет.