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    Умер актер, сыгравший директора школы Хогвартс в фильме о Гарри Поттере

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    В поттериане актер Сэм Бизли играл одного из директоров школы Хогвартс Эдварда Эверарда, чьи портреты висели в министерстве магии. Кроме того, актер снимался в лентах "Агент Джонни Инглиш", "Дневник Бриджет Джонс", сериале "Гордость и предубеждение". РИА Новости Украина:
    Умер актер, сыгравший директора школы Хогвартс в фильме о Гарри Поттере
    из открытых источников

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Скончался британский актер Сэм Бизли, снимавшийся в фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса". Артист умер во сне, ему был 101 год, сообщает Daily Mail.

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    В поттериане Бизли играл одного из директоров школы Хогвартс Эдварда Эверарда, чьи портреты висели как в самом учебном учреждении, так и в министерстве магии.

    Кроме того, актер снимался в лентах "Агент Джонни Инглиш", "Дневник Бриджет Джонс", сериале "Гордость и предубеждение".

    Свою карьеру он начинал в театре, но был вынужден оставить профессию из-за Второй мировой войны. На протяжении нескольких десятилетий он занимался своим антикварным магазином. К актерству Бизли вернулся в возрасте 75 лет.  

    Ранее сообщалось, что актер Адам Уэст, который исполнял роль Бэтмена в одноименном американском сериале 1960-х годов, скончался в США в возрасте 88 лет.

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