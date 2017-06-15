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    Культура

    Умер Алексей Баталов, сыгравший в фильме "Москва слезам не верит"

    (обновлено: )54904
    Алексей Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".
    Актер Алексей Баталов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Утром в четверг в Москве на 89-м году жизни умер народный артист СССР Алексей Баталов, сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на друга актера.

    "Алексей Владимирович умер тихо во сне. Вечером лег спать, а утром не проснулся", — пишет газета.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

    Семья народного артиста СССР Алексея Баталова, подтвердила, что актер скончался в ночь на четверг.

    "Да, мы подтверждаем, Алексей Владимирович скончался сегодня ночью", — сказали РИА Новости в семье актера.

    Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Алексей Баталов два месяца находился в больнице, после того как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

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    Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

    Ранее сообщалось, что актер Адам Уэст, который исполнял роль Бэтмена в одноименном американском сериале 1960-х годов, скончался в США в возрасте 88 лет.

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