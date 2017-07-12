В Днепре женщина выдала убийство младшей сестры за суицид

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепровской области

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Днепре застолье двух сестер закончилось кровавой трагедией. Женщина хладнокровно зарезала младшую сестру. Затем зашла к матери в комнату и сообщила, что якобы нашла самоубийцу на кухне. Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Несколько дней назад правоохранителям поступил вызов о самоубийстве.

В доме полицейских встретили мать и старшую сестру жертвы. Сестра уверяла, что нашла раненую ножом пострадавшую лежащей на кухне.

"Женщина рассказала, что незадолго до этого они ужинали, не обошлось и без спиртного. Далее она оставила покойную и пошла в свою комнату. А когда вернулась, то уже увидела ужасную картину. Страшную новость она тут же сообщила матери, которая в соседней комнате смотрела телевизор", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Киеве боец АТО зверски убил свою жену. Мужчина нанес ей 40 ножевых ранений.