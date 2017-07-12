наверх
12.07.201716:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Днепре женщина выдала убийство младшей сестры за суицид

    Тема:

    Рост криминала в Украине (297)

    (обновлено: )23
    Как сообщается, в доме полицейских встретили мать и старшую сестру жертвы. Сестра уверяла, что нашла раненую ножом пострадавшую лежащей на кухне.
    Женщина хладнокровно зарезала младшую сестру.
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепровской области

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Днепре застолье двух сестер закончилось кровавой трагедией. Женщина хладнокровно зарезала младшую сестру. Затем зашла к матери в комнату и сообщила, что якобы нашла самоубийцу на кухне. Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.

    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Sergei SUPINSKY / AFP
    "Дело чести" для власти? В расследование убийства Шеремета прогресса нет

    Несколько дней назад правоохранителям поступил вызов о самоубийстве.

    В доме полицейских встретили мать и старшую сестру жертвы. Сестра уверяла, что нашла раненую ножом пострадавшую лежащей на кухне.

    "Женщина рассказала, что незадолго до этого они ужинали, не обошлось и без спиртного. Далее она оставила покойную и пошла в свою комнату. А когда вернулась, то уже увидела ужасную картину. Страшную новость она тут же сообщила матери, которая в соседней комнате смотрела телевизор", – говорится в сообщении пресс-службы.

    Напомним, в Киеве боец АТО зверски убил свою жену. Мужчина нанес ей 40 ножевых ранений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Михаил Погребинский
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа