В Киеве мужчина убил сожительницу и распорол себе живот

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева мужчина зарезал свою сожительницу, после чего перерезал себе вены и распорол живот.

Об этом сообщает " Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"На проспекте Победы, 79, мужчина, 1990 года рождения, нанес своей сожительнице, 1989 года рождения, более 40 ножевых ранений, затем перерезал себе вены и распорол живот. Через сутки соседи услышали трупный запах, но перепутали его с запахом газа и поэтому вызвали службу газа. Так как владельцем квартиры является другой человек, его в срочном порядке вызвали для открытия двери. Нижний замок открыли ключом, а верхний пришлось выбивать, так как изнутри стоял ключ", — сообщает подробности портал.

Спасти девушку уже не удалось, а мужчину в очень тяжёлом состоянии госпитализировали. Соседи сообщили, что пара была не конфликтная, алкогольными напитками не злоупотребляли.

"Скорее всего, конфликт произошёл на почве ревности, так как телефон женщины был разбит на мелкие части. В квартире обнаружили удостоверения участника боевых действий, у входа стояла собранная сумка, в ней находились военные вещи мужчины. Он собирался в зону АТО", — сообщает "Киев Оперативный".

Ранее сообщалось, что убийство пожилого участника АТО произошло в центре Киева. Предполагаемый убийца был задержан вскоре после преступления.