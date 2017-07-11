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    Порошенко требует публичного отчета о расследовании убийства Шеремета

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    Глава государства отметил, что он, как и журналисты, заинтересован в прозрачном расследовании убийства Павла Шеремета. Петр Порошенко подчеркнул, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия.
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    Церемония прощания с Павлом Шереметом в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Порошенко, семья Шеремета и Комитет журналистов
    Пресс-служба Администрации Петра Порошенко

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко встретился с семьей Павла Шеремета, а также с представителями международной организации Комитета защиты журналистов, сообщает пресс-служба Администрации президента.

    Порошенко отметил, что он, как и журналисты, заинтересован в прозрачном расследовании убийства Павла Шеремета. Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия.

    Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле, однако ее самой в авто не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.

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