Порошенко требует публичного отчета о расследовании убийства Шеремета

1 / 2 РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-служба Администрации Петра Порошенко

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко встретился с семьей Павла Шеремета, а также с представителями международной организации Комитета защиты журналистов, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Порошенко отметил, что он, как и журналисты, заинтересован в прозрачном расследовании убийства Павла Шеремета. Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле, однако ее самой в авто не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.