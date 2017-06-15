В полиции отказываются называть имя убийцы Шеремета

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что пока не может назвать имя человека, который совершил убийство в Киеве журналиста Павла Шеремета.

В начале июня президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов публичного отчета о расследовании убийства Шеремета.

"Подробностей, которые можно было донести до общества, то есть назвать фамилию лица, совершившего это правонарушение, я донести не могу пока что, а расследование идет, активная фаза не прекращается", — сказал Князев журналистам.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.