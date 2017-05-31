Дело Шеремета. СБУ обнародовала приказ об увольнении Устименко

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предоставила копию приказа об увольнении в запас сотрудника СБУ Игоря Устименко, замеченного возле дома журналиста Павла Шеремета накануне его убийства.

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Ранее журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что сотрудник СБУ Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.

"Согласно учету кадров Службы безопасности Украины Устименко Игорь Андреевич проходил военную службу в Службе безопасности Украины и занимал должность оперативного сотрудника", – сказано в ответе СБУ на депутатский запрос члена парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко

Украинская правда Ответ СБУ на запрос по делу об убийстве Павла Шеремета

Согласно предоставленным документам, Устименко был уволен с занимаемой должности 29 апреля 2014 года.

Украинская правда Ответ СБУ на запрос по делу об убийстве Павла Шеремета

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.