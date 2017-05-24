Имя журналиста Шеремета появится на мемориале Музея новостей в Вашингтоне

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Имя убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета появится на мемориале Музея новостей (Newseum) в Вашингтоне, говорится в пресс-релизе музея.

Имя Шеремета будет добавлено на мемориал в числе 14 имен погибших в 2016 году журналистов в ходе церемонии 5 июня. В списке также погибшие коллеги Шеремета из Афганистана, Бразилии, Индии, Ирака, Ливии, Мексики, Сирии и Сомали. С учетом новых фамилий мемориал музея будет насчитывать имена 2.285 погибших журналистов и работников СМИ с 1837 года.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.