Аваков заявил о "технической" ошибке в расследовании убийства Шеремета

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 35 мая — РИА Новости Украина. В ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета была допущена ошибка, из-за которой возникла необходимость перепроверять все материалы дела, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.

"Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажет так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла… но наличие такой небрежности в одном случае из почти двух тысяч, заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты", — сказал Аваков в эфире телеканала "24".

По словам министра, журналистам, которые проводили собственное расследование и выявили дополнительные факты, должны были поделиться этой информацией со следствием.

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"Следствие расследует, и в это время журналисту становится известен дополнительный факт, и журналист не делится этим дополнительным фактом со следствием, а снимает кино. Я считаю, что это выглядит немного странно", — добавил он.

Аваков подчеркнул, что утаивание фактов от следствия является преступлением.

Отметим, накануне, 24 мая, генеральный прокурор Юрий Луценко, отчитываясь в Верховной Раде о годе своей работы, заявив, в частности, что в деле по убийству Шеремета следствие допустило ошибку, не изъяв одну из важнейших видеозаписей. О какой именно записи идет речь, не уточняется.

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Ранее журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что сотрудник СБУ Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.