Имя погибшего Шеремета внесли в Мемориал журналистам в США

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Имя Павла Шеремета внесено в Мемориал журналистам в Музее новостей "Newseum" в Вашингтоне, сообщается на сайте Newseum.

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На сайте музея Павел Шеремет обозначен журналистом "Украинской правды" и "Радио Вести". В Мемориал также внесены имена еще 13 представителей СМИ, погибших в 2016 году в Афганистане, Сирии, в Ираке, а также в Ливии, Сомали, Бразилии, Мексике и Индии.

"В прошлом году журналисты столкнулись с беспрецедентной угрозой, поскольку часто стремились сообщать новости в странах, где свобода прессы находится под угрозой или где ее нет. Журналисты, имена которых внесены в Мемориал, положили жизни на усилия служить обществу. Многие из журналистов продолжают работать после того, как подверглись нападению или столкнулись с угрозами смерти", — отметил исполнительный директор Института Социокультурного многообразия при Институте Музея новостей Джин Полисински, пишет "Украинская правда".

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.