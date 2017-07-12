В Днепре зверски убит верующий УПЦ МП

пресс-служба полиции Днепропетровской области

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Днепре двое парней зверски убили семинариста, который приехал домой из Одессы на похороны дедушки, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

ресс-служба полиции Днепропетровской области На месте убийства парня в Днепре

Так, 26-летний молодой человек, который учился в Одесской духовной семинарии, исчез 6 июля. Накануне вечером он ушел на встречу с товарищами и не вернулся домой.

Вскоре тело парня нашли в одном из заброшенных гаражей по улице Листопадной в Днепре.

"Выездом на место сотрудники следственно-оперативной группы Самарского отделения полиции под грудой бытового мусора нашли тело мужчины. Уже при поверхностном осмотре были обнаружены следы насильственной смерти: все кости черепа были повреждены", – рассказали правоохранители.

В убийстве подозревают двух ранее не судимых местных жителей 21 и 20 лет. Известно, что семинарист познакомился с ними в день исчезновения.

Правоохранительные органы сообщили детали нападения.

"Один из них начал наносить удары в живот, а когда тот упал, били уже вдвоем. После того, как жертва потеряла сознание, злоумышленники уже кирпичом продолжили наносить удары по голове. После забрали у парня 25 грн и старый мобильный телефон. Тело юноши спрятали в одном из заброшенных гаражей и присыпали бытовым мусором", – сообщил следователь следственного отделения Самарского отделения полиции Юрий Щербинин.

Одесская духовная семинария — учебное заведение Украинской православной церкви УПЦ МП в Одессе.

Напомним, в Киеве боец АТО зверски убил свою жену. Мужчина нанес ей 40 ножевых ранений.