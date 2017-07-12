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    В Днепре зверски убит верующий УПЦ МП

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    (обновлено: )35403
    Согласно данным, 26-летний молодой человек учился в Одесской духовной семинарии. В убийстве подозревают двух ранее не судимых местных жителей 21 и 20 лет. Известно, что семинарист познакомился с ними в день исчезновения.
    На месте убийства парня в Днепре
    пресс-служба полиции Днепропетровской области

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Днепре двое парней зверски убили семинариста, который приехал домой из Одессы на похороны дедушки, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

    ресс-служба полиции Днепропетровской области
    На месте убийства парня в Днепре

    Так, 26-летний молодой человек, который учился в Одесской духовной семинарии, исчез 6 июля. Накануне вечером он ушел на встречу с товарищами и не вернулся домой.

    Вскоре тело парня нашли в одном из заброшенных гаражей по улице Листопадной в Днепре.

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    "Выездом на место сотрудники следственно-оперативной группы Самарского отделения полиции под грудой бытового мусора нашли тело мужчины. Уже при поверхностном осмотре были обнаружены следы насильственной смерти: все кости черепа были повреждены", – рассказали правоохранители.

    В убийстве подозревают двух ранее не судимых местных жителей 21 и 20 лет. Известно, что семинарист познакомился с ними в день исчезновения.

    Правоохранительные органы сообщили детали нападения.

    "Один из них начал наносить удары в живот, а когда тот упал, били уже вдвоем. После того, как жертва потеряла сознание, злоумышленники уже кирпичом продолжили наносить удары по голове. После забрали у парня 25 грн и старый мобильный телефон. Тело юноши спрятали в одном из заброшенных гаражей и присыпали бытовым мусором", – сообщил следователь следственного отделения Самарского отделения полиции Юрий Щербинин.

    Одесская духовная семинария — учебное заведение Украинской православной церкви УПЦ МП в Одессе.

    Напомним, в Киеве боец АТО зверски убил свою жену. Мужчина нанес ей 40 ножевых ранений.

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