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    Комитет защиты журналистов не верит в причастность России к убийству Шеремета

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (276)

    (обновлено: )12320
    Правоохранительным органам Украины в качестве возможного мотива убийства Шеремета рекомендуют расследовать также версию о профессиональной деятельности погибшего.
    Журналист Павел Шеремет. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Международная неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" заявила, что версия о якобы причастности России к убийству журналиста Павла Шеремета выглядит неубедительно и призвала правоохранительные органы Украины проверить другие версии.

    "Украинские власти заявляют о своей приверженности расследованию убийства Шеремета, но при этом не предъявляют убедительных доказательств в поддержку своей главной линии расследования — участии России. В период напряжённости между двумя странами "повесить" убийство столь известной личности, как Шеремет, на Россию было бы выгодно Украине с политической точки зрения. Однако многие родственники и коллеги Павла не убеждены в том, что эта версия соответствует действительности", — говорится в специальном докладе комитета, который обнародован в среду.

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    В докладе говорится, что информация о присутствии экс-агента СБУ возле Дома Шеремета накануне его убийства вкупе с прижизненными предположениями самого Шеремета о том, что за ним уже в течение нескольких месяцев наблюдают, усиливают озабоченность следящих за ходом расследования людей по поводу того, что власти не расследуют должным образом версию о возможном участии в убийстве украинской стороны.

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
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    "Эта возможность бросает тень на объективность официального расследования. Для восстановления доверия к следствию Украине следует пригласить группу экспертов для проведения независимого международного расследования, чтобы все возможные мотивы были досконально изучены и правосудие восторжествовало", — говорится в докладе.

    Организация рекомендовала правоохранительным органам Украины в качестве возможного мотива убийства Шеремета расследовать также версию о профессиональной деятельности, призвала открыть доступ к следственным материалам членам его семьи и юристам.

    Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". В мае заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что версия о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета является одной из ключевых.

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