Аваков назвал шокирующие цифры по суицидам военных после возвращения из АТО

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны АТО зарегистрированы с начала конфликта на востоке Украины, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий", — говорится в статье главы МВД "Стратегия гибридного мира" для "Украинской правды".

Аваков напомнил об общепризнанном международном стандарте по военным конфликтам: 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, а у около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.