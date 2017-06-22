Атомный ренессанс. Украина пока на обочине

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В соответствии с международными климатическими соглашениями до 2050 г. для снижения уровня выбросов углекислого газа в атмосферу доля безуглеродной энергетики должна вырасти в 2 раза и составить две трети мирового энергобаланса. Добиться таких изменений возможно за счет активного использования энергии солнца, ветра и атомной генерации. Такие цели и задачи были озвучены международными экспертами на IX Международном форуме "Атомэкспо 2017".

Экология прежде всего

Во всем мире продолжается развитие атомной энергетики: 2016 году, как и годом ранее, объем производства электроэнергии АЭС увеличился почти на 10 ГВт, и это вдвое превышает средний годовой показатель за предыдущие 25 лет.

Начиная с 2012 года, объем генерируемой атомными станциями электроэнергии растет ежегодно. Впервые с начала века рост наблюдается в течение четырех лет подряд, заявила генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг.

По ее словам, обеспечение доступа к недорогому, надежному, устойчивому и современному источнику энергии – одна из ключевых задач устойчивого развития, провозглашенных ООН. Спрос на электроэнергию увеличивается по мере роста мирового населения, развития экономики и улучшения стандартов жизни населения. Программа "Гармония", предложенная Всемирной ядерной ассоциацией, определила видение будущего энергетики. Сочетание безуглеродных источников энергии должно быть таким, чтобы максимизировать преимущества каждого из них, а негативный эффект свести к минимуму.

"Атомная энергетика должна играть важную роль в безуглеродном энергобалансе. Цель атомной энергетики – к 2050 году обеспечить 25% от общего объема производимой электроэнергии, что потребует строительства АЭС общей мощностью около 1000 ГВт. Строительство 1000 ГВт атомных генерирующих мощностей к 2050 году – практичная и достижимая цель, которая не требует более высоких темпов строительства, чем достигнутые в атомной отрасли в прошлом. Но важно устранить барьеры, которые могут помешать достижению этой цели. Мы должны обеспечить равные условия внедрения всех безуглеродных технологий, учитывая не только последствия для окружающей среды, но и надежность, и стоимость для энергосетей", — считает Ризинг.

Гендиректор отметила, что, к примеру, в Германии политика массового перехода на возобновляемые источники энергии на сегодня не уменьшает количества выбросов углекислого газа в атмосферу, а цены на электроэнергию выросли с 19 евроцентов до 29 за киловатт/час.

В свою очередь генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что сейчас на рынке атомных технологий предложение не соответствует тому потенциально высокому спросу в среднесрочной и долгосрочной перспективе, который существует в мире.

"Мы хорошо относимся к конкуренции. Она заставляет нас разрабатывать новые более эффективные технологии. Но сейчас на мировом рынке производителям оборудования для атомной промышленности не время конкурировать. Время объединять усилия в вопросах технологического развития и предложения максимально эффективных и безопасных технологий", — уверен Алексей Лихачев.

Председатель Всемирной Ассоциации операторов АЭС Жак Регальдо считает, что в условиях быстро меняющегося мира атомная энергетика сталкивается с новыми вызовами. Стремясь к снижению выбросов углекислого газа, большинство стран пересматривают свой энергобаланс, и атомная энергетика является одним из основных способов достижения этой цели. Но, так или иначе, нужно помнить, что безопасность атомной энергетики является безусловным приоритетом для всех.

Украинские реалии

В целом до 2050 г. установленная мощность атомных электростанций в мире должна возрасти в 2,5 раз — с 390 ГВт до 930 ГВт. Для этого необходимо не только строить новые блоки, но и замещать существующие мощности с использованием более современных и технологичных реакторов.

В этом году форум собрал рекордное число участников из 65 стран мира — более 6,5 тысячи делегатов, 653 компании, свыше 100 из которых участвовали в "Атомэкспо-2017" своими стендами. Хотя Украина по установленной мощности ядерных энергоблоков занимает седьмое место в мире, НАЭК "Энергоатом" в Международном форуме участия не принимала.

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На сегодня в Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками типа ВВЭР установленной мощностью 13 тыс. 835 МВт. Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6 тыс. МВт, является крупнейшей в Европе.

В период между 2030 и 2040 годами генерация на АЭС Украины может сократиться с 13,9 ГВт до 3 ГВт, в связи с выводом из эксплуатации действующих энергоблоков. Хотя энергетическая стратегия Украины предусматривает развитие атомной генерации, но по мнению экспертов, если в ближайшее десятилетие Украина не построит и не введет в эксплуатацию 8-10 новых энергоблоков, энергетическая бедность, от которой сегодня в мире страдают миллионы человек может стать реальностью и для нашей страны.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Украина откровенно выпадает из мировых трендов в атомной энергетике.

"На фоне ренессанса отрасли в глобальном масштабе и рекордных показателей ввода установленных мощностей АЭС в 2015-16 гг в нашей стране фактически свёрнут единственный проект по строительству реакторов на Хмельницкой АЭС. По сути, после денонсации парламентом межправительственного соглашения с РФ, проект ХАЭС-3, —4 лишился источников финансирования.

Вызывает также обеспокоенность сложная финансовая ситуация в компании "Энергоатом". Долги за отпущенную в рынок электроэнергию превышают 10 млрд. грн., присутствует тенденция к их росту", — сказал Марунич РИА Новости Украина.

По его мнению, с учетом рекордно высокой за последние годы доли атомной генерации в энергобалансе, Киеву нужно уже сегодня принимать решение о замещении выбывающих после 2023-25 гг, мощностей АЭС.

"Однако власти и "Энергоатом" озабочены скорее закрытием существующих финансовых «дыр». На решение стратегических задач, от которых зависит будущее экономики страны, нет ни времени, ни ресурсов", — резюмировал Марунич.