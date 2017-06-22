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    Макрон инициирует "нормандскую встречу" по Донбассу перед саммитом G20

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (23)

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    По словам президента Франции Эммануэля Макрона, сам он еще не готов представить собственную точку зрения по поводу украинского кризиса.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с лидерами Украины, Германии и РФ перед саммитом "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге, передает агентство Рейтер.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Привет - пока. Встреча Порошенко с Трампом, стенограмма

    "Перед G20 у нас будет встреча в этом ("нормандском") формате", — заявил Макрон ряду европейских газет в интервью, которое будет опубликовано в четверг.

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    Макрон отметил, что еще не готов представить собственную точку зрения на украинский кризис.

    Ранее сообщалось, что саммит глав государств Евросоюза 22-23 июня может принять политическое решение продлить экономические санкции в отношении России, а также примет решения об укреплении оборонного сотрудничества внутри Евросоюза, обсудит борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией, а также "развод" с Великобританией. Обэтом свидетельствуют материалы к саммиту и информация высокопоставленного чиновника в ЕС.

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