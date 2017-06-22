Макрон инициирует "нормандскую встречу" по Донбассу перед саммитом G20

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с лидерами Украины, Германии и РФ перед саммитом "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге, передает агентство Рейтер.

"Перед G20 у нас будет встреча в этом ("нормандском") формате", — заявил Макрон ряду европейских газет в интервью, которое будет опубликовано в четверг.

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Макрон отметил, что еще не готов представить собственную точку зрения на украинский кризис.

Ранее сообщалось, что саммит глав государств Евросоюза 22-23 июня может принять политическое решение продлить экономические санкции в отношении России, а также примет решения об укреплении оборонного сотрудничества внутри Евросоюза, обсудит борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией, а также "развод" с Великобританией. Обэтом свидетельствуют материалы к саммиту и информация высокопоставленного чиновника в ЕС.