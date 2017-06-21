Донбасс может остаться без воды

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Из-за непрекращающихся боевых действий и разрушений систем жизнеобеспечения на юго-востоке Украины более 1 миллиона человек проживающих по обе линии разграничения могут остаться без чистой питьевой воды. Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в ходе инспекции прифронтовых районов Донбасса. По словам зампреда миссии ОБСЕ для стабилизации ситуации необходимо устойчивое прекращение огня с обеих сторон, отвод артиллерийских орудий и разведение вооруженных сил в наиболее "горячих" точках региона.

"Боевые столкновения угрожают оставить более 1 миллиона человек без воды. Необходимы устойчивое прекращение огня, отвод оружия, разведение сил", — говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ в Twitter.

Во время инспекции заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг вместе с патрулями посетил насосную станцию 1-го подъема Южнодонбасского водовода, а также провел в Мариуполе встречу с представителями компании "Вода Донбасса", которая обеспечивает питьевой водой жителей донецкого края. По мнению европейского чиновника наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация с насосной станцией в окрестностях населенного пункта Васильевка под Ясиноватой и регулярные повреждения водопроводных сетей в районе Авдеевки. В то же время до вчерашнего дня перебои с водоснабжением наблюдались еще в пяти районах Донецкой области – в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском. Кроме того, из-за повреждения водопроводных сетей под Горловкой жители прифронтового Торецка испытывают трудности с водоснабжением уже не протяжении нескольких месяцев — в отдельных районах города питьевая вода подается всего несколько часов в сутки или отсутствует по нескольку дней.

Серьезную обеспокоенность вызывают систематические обстрелы и в районе Докучаевска, где под удар попадают очистные сооружения. Отметим, что аварии на этом объекте грозят сбросом в окружающую среду сточных вод, не прошедших необходимую очистку. На прошлой неделе после очередных перестрелок очистные сооружения в Докучаевске остановили работу, что, безусловно, создало серьезную угрозу для мирного населения и окружающей среды. Персонал объекта был вынужден эвакуироваться и только спустя несколько суток коммунальные службы под угрозой новых обстрелов все же приступили к восстановительным работам.

К слову, несколько дней назад в зоне обстрелов снова оказалась Донецкая фильтровальная станция и насосная станция 1 подъема Южнодонбасского водовода. По данным специалистов обслуживающих ДФС в последний раз на территории станции было зафиксировано около 15 попаданий мин и артиллерийских снарядов, несколько боеприпасов попали в резервуары с чистой водой, частичные повреждения получил хлоропровод, но, к счастью, обошлось без утечки ядохимикатов. На насосной станции Южнодонбасского водовода также были зафиксированы множественные попадания по всей территории, однако, обошлось без существенных повреждений оборудования – в настоящее время водовод продолжает свою работу, при этом нет никаких гарантий, что сегодня или завтра эти жизненно важные объекты опять не подвергнутся вооруженной атаке.

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Напомним, что насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода находится на территории подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике в районе Ясиноватой. К водоводу подключены три фильтровальные станции, две из которых обеспечивают подачу питьевой воды в подконтрольные Киеву районы Донецкой области. С начала вооруженного конфликта территория водовода попадала под обстрел десятки раз, при этом из-за повреждения оборудования неоднократно останавливала свою работу. В последний раз аварийное отключение произошло после массированного артиллерийского обстрела в ночь с 10 на 11 июня. В результате удара станция была обесточена, десятки тысяч жителей в ряде населенных пунктов по обе стороны линии разграничения несколько дней оставались без воды.