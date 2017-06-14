О чем пишут в мире: Макрон о Brexit, генпрокурор США отрицает сговор с РФ

Eric FEFERBERG / AFP

РИА Новости Украина

Макрон заявил, что дверь в Европу остается открытой для Британии

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с британским премьером Терезой Мэй в Париже заявил, что дверь в ЕС останется открытой во время переговоров по Brexit, которые начнутся на следующей неделе. Об этом пишут многие мировые СМИ, среди них Guardian, Independent, Telegraph, Financial Times, Mirror, Politico, Wall Street Journal и другие.

"До тех пор, пока переговоры не подойдут к концу, всегда есть возможность вновь открыть эту дверь", — приводит газета Guardian слова Макрона.

По его словам, по мере того, как переговоры будут продолжаться, будет все сложнее вернуться обратно. Газета отмечает, что первый зарубежный визит Мэй после проведения всеобщих выборов был омрачен их результатами. Как отмечает газета FT, на пресс-конференции Мэй никак не указала на то, что она готова смягчить свою позицию по Brexit. Тем не менее, она отметила, что хочет сохранить с ЕС тесное сотрудничество.

Газета отмечает, что Макрон повторил позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, выразив надежду, что переговоры по Brexit должны начаться как можно скорее.

Генпрокурор США отрицает сговор с РФ

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил во вторник, что никогда не обсуждал с представителями РФ вопросы вмешательства в выборы в США, пишут зарубежные СМИ (Guardian, Independent Politico, Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, New York Post, USA Today и многие другие).

"Я никогда не встречался с любыми российскими или другими иностранными представителями в связи с обсуждением выборов", — заявил он слушаниях в сенатском комитете по разведке.

Как отмечает газета USA Today, Сешнс рассказал то, что все и так знали: нет никаких доказательств сговора между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и РФ. Генпрокурор также подчеркнул, что "вторжение РФ в американские выборы является неприемлемым". Газета Guardian отметила, что слушания были "жаркими" и иногда "вспыльчивыми".

Американский студент вернулся из КНДР

Об освобождении Северной Кореей задержанного в стране американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, ранее приговоренного к 15 годам тюремного заключения, пишет большинство мировых СМИ.

Уормбиер, который более года находился в КНДР, прибыл в американский штат Огайо и был госпитализирован из аэропорта. По данным газеты WP, рядом с аэропортом собрались друзья и доброжелатели. Как сообщили родные Уормбиера газете Washington Post, в настоящее время он находится в коме.

Через некоторое время после задержания молодой человек заболел ботулизмом и, приняв таблетку снотворного, впал в кому. По данным газеты USA Today, родители студента узнали о том, что он в коме всего неделю назад.

Газета San Diego Union-Tribune задалась вопросом, не является ли совпадением поездка в КНДР экс-американского футболиста Денниса Родмана, выступавшего за различные клубы НБА, с освобождением студента. В видео, опубликованном перед визитом, спутник баскетболиста говорит о его замечательных отношениях с лидерами двух стран, а также о значении этой поездки, которая должна "сократить разрыв и привнести мир в отношения между двумя странами".

Отмечается, что баскетболист не в первый раз посещает КНДР и не раз подвергался за подобные визиты критике.

Миллиардер уходит из совета директоров Uber

Американский миллиардер и партнер-основатель компании TPG Capital Дэвид Бондерман вышел из состава совета директоров онлайн-сервиса такси Uber после замечания о женщинах, которое он сделал на встрече компании во вторник, пишут зарубежные СМИ (New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Los Angeles Times, TIME, USA Today, Guardian).

Как сообщает издание NYT, во время встречи во вторник, одна из членов совета директоров компании Арианна Хаффингтон заявила, что если в составе совета есть одна женщина, это обычно означает, что в его состав войдет большее число женщин. Бондерман в свою очередь отметил, что это скорее означает, что в правлении будет больше "разговоров".

Как отмечает издание Hollywood Reporter, позднее Бондерман извинился за свой комментарий.

"Дэвид извинился перед всеми сотрудниками Uber за замечание, которое было абсолютно неприемлемо и противоречит новой культуре, которую мы создаем в Uber", — приводит газета Washington Post заявление Хаффингтон.

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Как отмечает газета Guardian, решение об уходе было принято в критический для компании момент, когда гендиректор Трэвис Каланик уходит в отпуск на неопределенный срок и идет расследование в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в компании, дискриминации по половому признаку и нездоровой рабочей среде.