В ОБСЕ заявили, что стороны конфликта в Донбассе не помогают работе миссии

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Обе стороны конфликта на юго-востоке Украины не желают оказывать содействие работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил в среду первый замглавы СММ Александр Хуг.

"Работе наших гражданских невооруженных наблюдателей мешают не только мины, но также нежелание сторон содействовать нашей работе. Сегодня я был участником патруля, который пересекал линию соприкосновения много раз, и нам было отказано в возможности от обеих сторон — как от украинской, так и от так называемой "ДНР" — задокументировать результаты конфликта и разрушения", — сказал Хуг на брифинге в Донецке.

Комментируя недавний инцидент с миссией ОБСЕ в Донбассе, Хуг призвал стороны конфликта к "принятию решительных мер".

"Полностью недопустимым является тот факт, что так называемая "ДНР" либо не может контролировать эту территорию, либо не может контролировать своих же людей. Они поставили свою подпись под тем, чтобы дать возможность миссии безопасно работать в этой зоне. Мы призывали и будем продолжать призывать тех, кто контролирует эту территорию по факту, чтобы совершившие эти действия понесли за них ответственность", — заявил замглавы миссии.

"Помимо заявления мы хотели бы увидеть принятие мер", — добавил Хуг.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что членам патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) на посту на подконтрольной самопровозглашенной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Киев обвинил в нападении ополченцев. Власти ДНР сообщили, что задержали нападавших. При этом в ДНР заявили, что нападение носит заказной характер, и обвинили в его организации спецслужбы.