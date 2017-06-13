Подростковый суицид: в Житомире 18-летний парень прыгнул с моста

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КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Молодой парень покончил жизнь самоубийством, прыгнув с моста в Житомире, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Самоубийство 18-летний парень совершил сегодня около 06:00. О погибшем известно, что он является уроженцем Житомирского района, а на данный момент проживал в Житомире. Парень погиб на месте.

Отмечается, что для предотвращения частых суицидов на этом мосту даже установили камеры видеонаблюдения. Высота самого моста — более 40 м.