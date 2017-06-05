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    Общество

    В Киеве полиция не дала 18-летней девушке совершить самоубийство

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    Врачи общались с гражданкой около 40 минут, чтобы удостовериться, что она нуждается в госпитализации. Теперь спасенная находится под наблюдением врачей.
    В Киеве полиция не дала 18-летней девушке совершить самоубийство
    Facebook Патрульной полиции Украины

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители остановили попытку суицида 18-летней девушки, которая хотела прыгнуть с моста метро, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины. 

    Патрульные в последний момент поймали самоубийцу
    Канал Newsroom Kharkov
    Патрульные на лету поймали самоубийцу

    Первым, кто обратил внимание на встревоженную девушку, стал случайный прохожий.

    "Здесь на метромосту какая-то девушка хочет прыгать вниз, кажется, она нетрезвая", — сообщил он патрульным.

    Информация об этом поступила полицейским днем 1 июня, патруль немедленно отправился на вызов.

    На месте происшествия патрульные пообщались с гражданкой и убедили ее успокоиться и сесть в служебный авто.

    "Психологическое состояние гражданки было крайне тяжелым. После почти часового разговора не были уверены, что рецидива не будет", — сообщил патрульный.

    Скриншот с Facebook

    В результате, на место происшествия вызвали бригаду скорой психиатрической помощи. Врачи общались с гражданкой около 40 минут, чтобы удостовериться, что она нуждается в госпитализации. Теперь спасенная находится под наблюдением врачей.

    Напомним, в субботу, 20 мая, в Киеве произошло самоубийство. На улице Урловской ребенок выпрыгнул с балкона многоэтажки. Отмечается, что ребенок включил телефон или какую-то камеру и в прямом эфире совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона на 13 этаже. На момент трагедии родителей ребенка дома не было. Медики, прибыв на место инцидента, констатировали смерть.

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