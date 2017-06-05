В Киеве полиция не дала 18-летней девушке совершить самоубийство

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители остановили попытку суицида 18-летней девушки, которая хотела прыгнуть с моста метро, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Первым, кто обратил внимание на встревоженную девушку, стал случайный прохожий.

"Здесь на метромосту какая-то девушка хочет прыгать вниз, кажется, она нетрезвая", — сообщил он патрульным.

Информация об этом поступила полицейским днем 1 июня, патруль немедленно отправился на вызов.

На месте происшествия патрульные пообщались с гражданкой и убедили ее успокоиться и сесть в служебный авто.

"Психологическое состояние гражданки было крайне тяжелым. После почти часового разговора не были уверены, что рецидива не будет", — сообщил патрульный.

Скриншот с Facebook

В результате, на место происшествия вызвали бригаду скорой психиатрической помощи. Врачи общались с гражданкой около 40 минут, чтобы удостовериться, что она нуждается в госпитализации. Теперь спасенная находится под наблюдением врачей.

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