И снова детский суицид: 9-летний мальчик повесился в Запорожской области

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В селе Балки Васильевского района повесился ребенок, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

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Трагедия произошла в четверг. Тело ребенка 2007 года рождения нашли во дворе за частным домом.

Мальчик учился в 3 классе. Причины суицида пока неизвестны. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства трагедии.

Как отмечают местные СМИ, повешенного на дереве ребенка нашел отец. На место вызвали "скорою", около 20.30 медики констатировали смерть мальчика.

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента киберполиции Украины обнаружили 434 "группы смерти" в социальных сетях, 102 группы заблокированы.