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    Майор ВСУ повесился на территории военных складов - СМИ

    (обновлено: )55340
    Как отмечается,тело висящего на дереве человека в военной форме было обнаружено военнослужащими в укромном уголке на территории склада. По всем признакам офицер покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В пятницу на территории 1644-го медицинского склада Военно-медицинского клинического центра Южного региона найден труп военнослужащего в форме майора, сообщает "Новости-N".

    Экс-начальник Качановской исправительной колонии №54 в Харькове Иван Первушкин.
    УНИАН
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    Тело висящего на дереве человека в военной форме было обнаружено военнослужащими в укромном уголке на территории склада. По всем признакам офицер покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве.

    В погибшем сослуживцы опознали начальника экспертно-контрольного отдела в/ч А4619 майора П.

    Предсмертной записки рядом с телом и в его вещах выявлено не было.

    На место происшествия прибыла опергруппа Первомайского горотдела полиции, представители военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Причины, толкнувшие 43-летнего офицера свести счеты с жизнью, предстоит выяснить следствию.

    Напомним, в Житомирской области полицейский совершил самоубийство, взорвав гранату.

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