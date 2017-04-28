Майор ВСУ повесился на территории военных складов - СМИ

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В пятницу на территории 1644-го медицинского склада Военно-медицинского клинического центра Южного региона найден труп военнослужащего в форме майора, сообщает "Новости-N".

Тело висящего на дереве человека в военной форме было обнаружено военнослужащими в укромном уголке на территории склада. По всем признакам офицер покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве.

В погибшем сослуживцы опознали начальника экспертно-контрольного отдела в/ч А4619 майора П.

Предсмертной записки рядом с телом и в его вещах выявлено не было.

На место происшествия прибыла опергруппа Первомайского горотдела полиции, представители военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Причины, толкнувшие 43-летнего офицера свести счеты с жизнью, предстоит выяснить следствию.

Напомним, в Житомирской области полицейский совершил самоубийство, взорвав гранату.