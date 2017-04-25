В парке Николаева повесился студент-второкурсник

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Труп студента Николаевского национального аграрного университета обнаружен в одном из николаевских парков, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел 22 апреля в парке "Лески".

Как пишут Новости-N, тело 19-летнего парня обнаружили между забором детского дома и общежитием гостиничного типа.

"По предварительным данным, молодой человек свел счеты с жизнью, повесившись на дереве. Предсмертной записки ни рядом с телом, ни в вещах погибшего, обнаружено не было", — говорится в сообщении.

Уточняется, что молодой человек учился на втором курсе инженерно-энергетического факультета.

Ранее в реке под Харьковом был обнаружен труп с привязанным к ногам шлакоблоком.