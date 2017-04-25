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    В парке Николаева повесился студент-второкурсник

    (обновлено: )79
    По данным СМИ, молодой человек учился на втором курсе инженерно-энергетического факультета и был найден повешенным. Предсмертной записки найдено не было.
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    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Труп студента Николаевского национального аграрного университета обнаружен в одном из николаевских парков, сообщают местные СМИ.

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    Инцидент произошел 22 апреля в парке "Лески".

    Как пишут Новости-N, тело 19-летнего парня обнаружили между забором детского дома и общежитием гостиничного типа.

    "По предварительным данным, молодой человек свел счеты с жизнью, повесившись на дереве. Предсмертной записки ни рядом с телом, ни в вещах погибшего, обнаружено не было", — говорится в сообщении.

    Уточняется, что молодой человек учился на втором курсе инженерно-энергетического факультета.

    Ранее в реке под Харьковом был обнаружен труп с привязанным к ногам шлакоблоком.

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