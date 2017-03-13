В Киевской области 8-летняя девочка повесилась на скакалке

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Киевской области 8-летняя девочка после ссоры с матерью повесилась на гимнастической скакалке, сообщает областное управление полиции в понедельник.

Правоохранители отметили, что ученица 2-го класса не принимала участия в так называемых "группах смерти".

"В дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в одном из частных домов по месту жительства повесилась 8-летняя девочка. На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции. Установлено, что мать, идя в магазин, сделала замечание своей дочери, о том, что у нее не убрано в комнате и попросила ребенка быстро навести порядок. Через час мать вернулась домой и обнаружила своего ребенка повешенной. Погибшая девочка характеризовалась положительно, с 5-ти лет профессионально занималась гимнастикой", — сообщает подробности полиция.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2, п.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смерти школьницы. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, за последние месяцы в Украине участились случаи подростковых самоубийств после "игры" в "группах смерти", ставших уже довольно популярными. Такие случаи зафиксированы в Мариуполе, Ужгороде, Херсонской области, Ивано-Франковске. Так, модераторы "групп смерти" часто сами находят подростков, которые уже и так страдают от депрессии и не скрывают своих суицидальных настроений на странице "Вконтакте", а потом начинают жесткое и манипулятивное психологическое воздействие на подростков.