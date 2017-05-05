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    В Винницкой области мужчина повесился после неудачной попытки зарезать жену

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    Криминальная Украина: беспредел и насилие (27)

    (обновлено: )15521
    Во время очередной ссоры мужчина взял кухонный нож и ударил женщину в спину. Потерпевшая выбежала на улицу и попросила помощи у соседей. Пока люди помогали раненой женщине и вызвали скорую, мужчина покончил жизнь самоубийством.
    Место самоубийства мужчины в Винницкой области
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В селе Новая Гребля Калиновского района 59-летний мужчина ранил ножом свою жену, а затем покончил с жизнью.

    "Во время очередной ссоры мужчина взял кухонный нож и ударил женщину в спину. Потерпевшая выбежала на улицу и попросила помощи у соседей. Пока люди помогали раненой женщине и вызвали скорую, мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на территории собственного домохозяйства. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. Ее состояние средней степени тяжести без угрозы для жизни", – сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области
    Пострадавшая женщина после нападения мужа в Винницкой области

    По словам потерпевшей, они постоянно ссорились, и муж избивал ее. С 1992 года они были официально разведены и проживали в гражданском браке. В тот день она сообщила мужу, что хочет уйти от него. Это разозлило мужчину. Когда женщина складывала вещи, муж ударил ее кухонным ножом в спину. Спастись ей удалось бегством.

    Впоследствии соседи обнаружили мужчину повешенным. Медикам, которые прибыли на вызов к раненой женщины, спасти его жизнь не удалось.

    Супругов в селе характеризуют как положительных людей, а погибшего вспоминают как хорошего хозяина.

    По факту самоубийства следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (убийство).

    Напомним, в Киеве на Оболони произошло убийство женщины. Как выяснилось, ее зарезал племянник из Донбасса.

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