В Винницкой области мужчина повесился после неудачной попытки зарезать жену

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В селе Новая Гребля Калиновского района 59-летний мужчина ранил ножом свою жену, а затем покончил с жизнью.

"Во время очередной ссоры мужчина взял кухонный нож и ударил женщину в спину. Потерпевшая выбежала на улицу и попросила помощи у соседей. Пока люди помогали раненой женщине и вызвали скорую, мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на территории собственного домохозяйства. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. Ее состояние средней степени тяжести без угрозы для жизни", – сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области Пострадавшая женщина после нападения мужа в Винницкой области

По словам потерпевшей, они постоянно ссорились, и муж избивал ее. С 1992 года они были официально разведены и проживали в гражданском браке. В тот день она сообщила мужу, что хочет уйти от него. Это разозлило мужчину. Когда женщина складывала вещи, муж ударил ее кухонным ножом в спину. Спастись ей удалось бегством.

Впоследствии соседи обнаружили мужчину повешенным. Медикам, которые прибыли на вызов к раненой женщины, спасти его жизнь не удалось.

Супругов в селе характеризуют как положительных людей, а погибшего вспоминают как хорошего хозяина.

По факту самоубийства следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (убийство).

Напомним, в Киеве на Оболони произошло убийство женщины. Как выяснилось, ее зарезал племянник из Донбасса.