В Ивано-Франковске парень зарезал сам себя на улице

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Во вторник утром в Ивано-Франковске нашли тело неизвестного парня. Соответствующую информацию на утреннем оперативном совещании обнародовал начальник местной патрульной полиции Дмитрий Михалец, пишет firtka.if.ua.

Он рассказал, что патрульные получили вызов о трупе на улице Федьковича. Прибыв на место происшествия, правоохранители нашли мужчину без признаков жизни, а возле него лежал нож. На теле мертвого было сразу заметно ножевое ранение в область грудной клетки.

Как выяснилось, за сутки до этого данное лицо проходило, как пропавший без вести. Парню было всего 19 лет. По сообщениям СМИ, он жил в Ивано-Франковске.