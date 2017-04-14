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    В Страстную пятницу в Иерусалиме зарезали туристку из Британии

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    На девушку в вагоне трамвая напал 57-летний житель арабского района Рас аль-Амуд в Восточном Иерусалиме. Ее в критическом состоянии доставили в одну из городских больниц, где она скончалась от ножевых ранений.
    В Страстную пятницу в Иерусалиме зарезали туристку из Британии
    9 канал

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Молодая женщина, скончавшаяся в пятницу от ножевых ранений в Иерусалиме, опознана как туристка из Великобритании, сообщил РИА Новости источник в израильских чрезвычайных службах.

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    На девушку в вагоне трамвая напал 57-летний житель арабского района Рас аль-Амуд в Восточном Иерусалиме. Ее в критическом состоянии доставили в одну из городских больниц, где она скончалась от ножевых ранений.

    Нападение, которое совершил психически неуравновешенный житель арабской части города, произошло в разгар иудейского праздника Песах и канун христианской Пасхи, когда к святыням Иерусалима съезжаются многочисленные паломники со всего мира. Нападение произошло на площади ЦАХАЛ — под стенами Старого города, недалеко от Яффских ворот, которыми пользуются большинство паломников, зданий иерусалимской мэрии и Русской духовной миссии.

    "Насколько мы знаем, погибшая — туристка из Великобритании", — сказал собеседник агентства. В полиции Израиля подтверждают, что жертвой нападения стала туристка, но не указывают ее национальности.

    Пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд в микроблоге в Twitter назвал нападавшего "арабским террористом" и сообщил, что тот задержан. По данным антитеррористической спецслужбы ШАБАК, ранее мужчина был осужден за домогательства к собственной дочери и пытался покончить жизнь самоубийством, проглотив лезвие.

    "Это еще один из многих случаев, когда палестинец, страдающий от личных проблем, умственных или психических расстройств, решает искать выход в нападении", — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

    Соболезнования семье погибшей выразил президент Израиля Реувен Ривлин, также назвавший случившееся терактом. "Я преисполнился скорби, получив страшное известие об убийстве молодой девушки в террористической атаке в Иерусалиме. Наши мысли и молитвы с ее семьей", — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба главы государства.

    "На этой неделе тысячи пришли к древним вратам Иерусалима, чтобы отпраздновать Песах и Пасху… Силы безопасности действуют, чтобы защитить дорогих жителей и гостей города, и (мы) продолжим эту работу. Террору нас не одолеть", — заявил президент.

    Ранее сообщалось, что грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали.

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