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    В мире

    Китаец в ходе ссоры зарезал пятерых соседей, еще нескольких ранил

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    По данным полиции округа Юнчэн, мужчина по фамилии Лу убил на месте происшествия ножом трех соседей, еще четверо были ранены, из которых двое позднее скончались в больнице.
    Полиция Китая
    Associated Press Andy Wong

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Житель китайской провинции Хэнань в ходе ссоры зарезал ножом пятерых своих соседей, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

    Смерть овидиопольского убийцы. Комментарий и.о. начальника СИЗО
    Канал "24 канала" в Youtube
    Смерть "овидиопольского убийцы". Комментарий руководства СИЗО

    Инцидент произошел в пятницу в городском округе Юнчэн. По данным полиции, мужчина по фамилии Лу убил на месте происшествия ножом трех соседей, еще четверо были ранены, из которых двое позднее скончались в больнице.

    После этого мужчина попытался покончить с собой. Прибывшие на место происшествия стражи порядка арестовали его. Причиной спора между соседями, предположительно, стал земельный вопрос.

    Ранее сообщалось, что в Одесском СИЗО повесился "овидиопольский убийца" Дмитрий Погорелов, жестоко убивший женщину и ее малолетнюю дочь. 

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