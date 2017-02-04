Китаец в ходе ссоры зарезал пятерых соседей, еще нескольких ранил

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Житель китайской провинции Хэнань в ходе ссоры зарезал ножом пятерых своих соседей, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в пятницу в городском округе Юнчэн. По данным полиции, мужчина по фамилии Лу убил на месте происшествия ножом трех соседей, еще четверо были ранены, из которых двое позднее скончались в больнице.

После этого мужчина попытался покончить с собой. Прибывшие на место происшествия стражи порядка арестовали его. Причиной спора между соседями, предположительно, стал земельный вопрос.

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