Мать 9 детей из Палестины пыталась зарезать израильтянку

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр – РИА Новости. Палестинка, мать девяти детей, напала в понедельник с ножом на сотрудницу одного из израильских контрольно-пропускных пунктов, решив свести счеты с жизнью из-за конфликта с мужем, сообщили местные спецслужбы.

Женщина легко ранила израильтянку и была задержана. Инцидент произошел на переходе "Каландия", связывающем фактическую палестинскую столицу Рамаллах с внешним миром.

"Палестинская террористка ударила ножом сотрудницу службы охраны, легко ее ранив", — написал в микроблоге Twitter официальный представитель полиции Мики Розенфельд.

На допросе 41-летняя палестинка рассказала о затяжном конфликте с мужем, который угрожал ей разводом и высылкой в Иорданию.

"У них была ссора накануне вечером по поводу учебы детей. В результате женщина решила совершить теракт, чтобы силы безопасности ее застрелили. По ее словам, она устала от такой жизни", — сообщила израильская антитеррористическая спецслужба ШАБАК.

Нападение продолжило череду арабских атак, жертвами которых за последние полтора года стали более 40 израильтян и иностранцев.