наверх
24.04.201712:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.15
  • USD26.73- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мать 9 детей из Палестины пыталась зарезать израильтянку

    31
    На допросе 41-летняя палестинка рассказала о затяжном конфликте с мужем, который угрожал ей разводом и высылкой в Иорданию. Таким образом она хотела свести счеты с жизнью.
    Ситуация в Израиле. Израильская скорая помошь
    haaretz.com

    ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр – РИА Новости. Палестинка, мать девяти детей, напала в понедельник с ножом на сотрудницу одного из израильских контрольно-пропускных пунктов, решив свести счеты с жизнью из-за конфликта с мужем, сообщили местные спецслужбы.

    Женщина легко ранила израильтянку и была задержана. Инцидент произошел на переходе "Каландия", связывающем фактическую палестинскую столицу Рамаллах с внешним миром.

    "Палестинская террористка ударила ножом сотрудницу службы охраны, легко ее ранив", — написал в микроблоге Twitter официальный представитель полиции Мики Розенфельд.

    На допросе 41-летняя палестинка рассказала о затяжном конфликте с мужем, который угрожал ей разводом и высылкой в Иорданию.

    "У них была ссора накануне вечером по поводу учебы детей. В результате женщина решила совершить теракт, чтобы силы безопасности ее застрелили. По ее словам, она устала от такой жизни", — сообщила израильская антитеррористическая спецслужба ШАБАК.

    Нападение продолжило череду арабских атак, жертвами которых за последние полтора года стали более 40 израильтян и иностранцев.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Акции протеста в Париже
    Выборы президента Франции
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Певица Лолита Милявская
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский