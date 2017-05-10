В Киеве нетрезвая женщина пыталась дважды за день совершить суицид

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Киеве 32-летняя жительница Луганской области в состоянии алкогольного опьянения пыталась выпрыгнуть с одиннадцатого этажа жилого дома, но зацепилась за блок охлаждения кондиционера.

Неудавшуюся самоубийцу спасли сотрудники уголовного розыска Оболонского управления полиции.

"Сообщение о том, что на одиннадцатом этаже дома на кондиционере сидит девушка поступило в полицию от прохожего. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули и следственно-оперативная группа. Прибыв на место происшествия, правоохранители немедленно взломали дверь и попали в квартиру. Во время осмотра помещения полицейские выяснили, что женщина уже пыталась совершить самоубийство: на люстре висел шарф, а под ней стоял стул", — сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Ранее сообщалось, что в Харькове из окна больницы выбросился 74-летний мужчина, а в Энергодаре в Запорожской области, 30 апреля в 14:50 женщина выбросила из окна квартиры,которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.

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