В Киеве ребенок записал суицид на камеру

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 20 мая, в Киеве произошло самоубийство. На улице Урловской ребенок выпрыгнул с балкона многоэтажки. Об этом сообщает Эспрессо.

Отмечается, что ребенок включил телефон или какую-то камеру и в прямом эфире совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона на 13 этаже. На момент трагедии родителей ребенка дома не было. Медики, прибыв на место инцидента, констатировали смерть.

Один из криминалистов заметил, что камера продолжала транслировать событие.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали нескольких администраторов "группы смерти", но из-за невозможности предъявить им обвинения, были вынуждены отпустить их.