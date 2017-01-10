В 2016 году 63 военных совершили суицид в зоне АТО - Минобороны

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В 2016 году число погибших не в боях военнослужащих Вооруженных сил Украины превысило боевые потери в зоне проведения АТО. Об этом свидетельствует ответ Министерства обороны на запрос издания "Украинская правда".

"В боях погибли 211 военнослужащих, а не в боях — 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств — 63, по умершим в результате болезней – 58", — пишет издание.

Так, из 256 погибших не в боях больше всего самоубийств – 63 умерших, 58 военных скончались в результате болезней, 39 – вследствие неосторожного обращения с оружием, 30 военных были убиты, 29 смертей квалифицированы как несчастные случаи, 18 – погибли в результате ДТП, 10 отравились алкоголем, 5 – другие случаи, 4 – нарушение мер безопасности.

Общие потери украинской армии в 2016 году составили 467 бойцов, из них 211 – боевые.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.