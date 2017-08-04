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    Общество

    В Украине закрылось более 100 книжных издательств

    (обновлено: )10910
    На сегодня в стране только около 30 издательств наращивают свои объемы, однако уменьшается количество издательств, которые имели в своем ассортименте ежегодно 5-10 книг.
    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Украине по результатам 2016 года прекратили работу 136 книжных издательств, сообщает Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей.

    По данным организации, на сегодня в стране около 30 издательств наращивают свои объемы, однако уменьшается количество издательств, которые имели в своем ассортименте ежегодно 5-10 книг.

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    Верховная Рада Украины в декабре 2016 года приняла закон, которым временно, до 1 апреля, запретила ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. Позднее Кабмин утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз в страну печатной продукции из РФ и порядок изъятия такой продукции, если она распространяется без разрешений.

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