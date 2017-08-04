Несколько слов об одной книжной избирательной кампании

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Василий Стоякин, обозреватель

"Выльторъяс" на коми-зырянском – "новости". Причем тут коми-зырянский? При том, что так называется новая книга одесского писателя Всеволода Непогодина. И события происходят в республике Коми.

От одессита, который пишет про выборы, можно было бы ожидать чего-то искрометного, вроде "Дня выборов". Но у Севы Непогодина, спортивного парня с внешностью и повадками гопника, свое представление об одесской литературе и достоинствах одесситов как таковых.

Потому "Выльторъяс" — произведение скорее мрачное. Полагаю, для оптимистичного уроженца "жемчужины и моря" жизнь в каком-нибудь Невьянске и должна выглядеть совершенно беспросветной.

С литературной точки зрения "Выльторъяс" отнюдь не легкое чтение.

Действие развивается неспешно. Первая треть книги уходит на описание жизни главных героев.

Никакой психологической глубины и близко нет – герои показаны так, как они представляются стороннему наблюдателю. Впрочем, Сева и не хочется углубляться в их психологию – слишком уж они ему неприятны. Он, в конце концов, инженер человеческих душ, а не канализации. Да и книга, сама по себе не про глубины психологии, а про новости.

Язык скуп, как убогий быт провинциального северного городка. В диалогах режут глаз штампованные фразы из СМИ. Задумался – разве могут люди так взаправду говорить? Отвечаю себе – да. Вспоминаются интеллектуальные инвалиды Майдана, которые в 2014 году рассказывали, как они лихо анализируют ситуацию по разным источникам, описывая ее штампованными фразами из "Цензора".

Одессит, правда, не был бы одесситом, если бы не внес в текст комический персонаж, но именно здесь Севе изменило чувство меры. Фееричный в своей саркастичности период, посвященный Колумнистической партии, надо было остановить в тот момент, когда читатель смеется. В тексте эта точка видна совершенно четко. Но Сева не остановился.

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События в книге развиваются вокруг избирательной кампании. В небольшом городке, состоящем из газоперерабатывающего завода и железнодорожной станции, проходят выборы мэра. На место "красного директора" (он так назван в книге, хотя, на самом деле, это партийно-хозяйственный функционер из комсомольцев – совсем другая сущность) партия "Ядреная Россия" продвигает" бизнесмена из "прорвавшихся" (этим термином иногда обозначают более или менее остепенившихся представителей криминалитета). Выборы заканчиваются немного предсказуемо.

Собственно, мне приходилось наблюдать местные выборы в российской провинции (причем далеко не такой провинциальной, как непогодинский Нефтегазопроводск) и у меня сложилось впечатление, что они где-то так и проходят – в виде формального подтверждения уже принятого кадрового решения. Исключений немало, но их функция, в основном, состоит в подтверждении правила.

Книга так и просится в кинематографический формат, но только – в телевизионный. На большом экране фильм, снятый по сценарию Непогодина, провалится так же, как проваливаются творения его любимого Звягинцева. Маловат спрос на "чернуху".

А вот с точки зрения драматургии небольшого сериала все вполне логично и даже красиво. Не пропущен ни один из обязательных штампов, вроде жертв ГУЛАГа (куда ж без них?) и войны, внезапно выигранной вопреки бабам (?).

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В общем, из этого мог бы получиться забавный психологический триллер, в духе – "что думает вчерашний всесильный руководитель на краю политической могилы". Или электоральный детектив, на тему борьбы за жизнь этого же всесильного руководителя. Увы, не получилось ни того, ни другого. Получился сериальчик.

Впрочем, я для себя вынес из этой книги и позитив. Сева, как я понял, хотел подвести читателя к мысли о тщете всего сущего и беспросветности жизни в таких вот городках. Там даже власть, в конечном итоге, не меняется. Но Сева одессит и миссию эту он с блеском провалил. Жизнь в Нефтегазопроводске продолжается. И завтра, поразительным образом, выглядит лучше, чем вчера.