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    Общество

    Гройсман похвастался популярностью украинской культуры в мире

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    Гройсмана по случаю Дня славянской письменности и культуры заявил, что государственная власть должна поддерживать развитие современной креативной украинской культуры.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что украинский язык и культура снова становятся модными и популярными в мире.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Сегодня украинский язык и культура снова становятся модными, влиятельными, востребованными в мире",- говорится в опубликованном в среду на сайте Кабмина страны заявлении Гройсмана по случаю Дня славянской письменности и культуры.

    Он добавил, что государственная власть должна поддерживать развитие современной креативной украинской культуры.

    День славянской письменности и культуры приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали русский алфавит и дали начало письменности славян. Традиционно праздник отмечают 24 мая. В этом году славянской письменности исполняется 1154 года.

    Верховная Рада Украины в понедельник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе.

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