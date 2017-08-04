Злоключения грузина в Украине, или Cтрашная месть Авакова

Павел Рудяков, эксперт

Стакан, запущенный умелой рукой Арсена Авакова в сторону Михаила Саакашвили на одном из заседаний Национального совета реформ при Президенте Украины, все-таки достиг цели. Правда, в совершенно неузнаваемом виде, с заметной задержкой во времени, но зато с гораздо более ощутимыми последствиями, чем те, что могли бы быть от попадания обычного стакана с обычной водой в голову обычного губернатора Одесской области. Вместо бури в стакане воды от этого стакана получилась настоящая политическая буря. Последствия которой могут оказаться очень разными.

Арсений Яценюк, присутствовавший при стаканно-словесной баталии, произнёс тогда в адрес Саакашвили знаковую реплику: "Убирайся из Украины!", — невольно раскрыв планы его с Аваковым группировки относительно нелюбого им пламенного грузина. Тогда эти слова повисли в воздухе, прозвучав как пустая угроза, которой не суждено осуществиться. Теперь они воплотились в жизнь, нежданно-негаданно для многих, включая самого Саакашвили и его соратников, материализовались. Кто бы там что ни говорил, Петр Порошенко сыграл в истории с утратой бывшим президентом Грузии украинского гражданства не главную роль. Его удел в данном случае оказался сродни тому, что имел место на том заседании Нацсовета реформ, на котором сцепились Аваков и Саакашвили: он оказался всего лишь пассивным наблюдателем. Да, указ об утрате гражданства он подписал, но всю подготовительную работу сделали без него и, судя по ряду признаков, без его ведома. Аваков может быть доволен. Своего врага он убрал руками Порошенко, и гнев обиженного до глубины души грузина падет на голову именно президента, а не самого Авакова.

Впрочем, кроме повода для радости и гордости собой история с гражданством Саакашвили несёт в себе для всех её участников со стороны "жениха" — украинской власти – целый ряд поводов для беспокойства и даже, может быть, серьёзных опасений. Сдаваться просто так жертва государственного произвола и политических репрессий отнюдь не собирается. Вероятность того, что Михо удастся замутить какой-то заметный проект, способный принести его обидчикам неприятности, сохраняется. Если не внутри Украины, то во всяком случае за её пределами. Переоценивать роль и значимость Саакашвили в украинской политике я бы не стал. При всех его прошлых заслугах на различных поприщах, у нас он – пешка, и не более того. Однако и недооценка в данном случае чревата. Саакашвили выходит за рамки собственно украинской политики. Далеко за рамки. Он – политик с солидной историей, личность, пользующаяся мировой известностью, имеющий мировую репутацию. Хорошую ли, плохую ли, но – репутацию, но – международную. Изъясняясь шахматной терминологией, у Порошенко, Авакова, Яценюка очень высокий украинский рейтинг, но низкий рейтинг в международной классификации. У Саакашвили наоборот: украинский показатель невысок, а вот международный по нашим меркам зашкаливает. Это обстоятельство может при определённых условиях сыграть ему на руку в таком ключе и в такой степени, что его преследователям придётся крепко задуматься над тем, как минимизировать последствия ими же самими созданной ситуации.

В политике, как и в мире шахмат, пешка, как писал поэт, "может выйти – если тренируется! – в ферзи". В данный момент Аваков с Яценюком руками Порошенко возможности тренироваться в Украине Саакашвили лишили. Будет ли этого достаточно для того, чтобы выбить его из тренировочного режима вообще, покажет время. Хотя поверить в то, что грузинский лев откажется от тренировок на зарубежных полях, трудно. Попытаться сыграть в игру имени Остапа Бендера под названием "Заграница нам поможет!" он, думаю, попробует в любом случае. В случае же успеха его возвращение в украинскую политику способно наделать много шума, внеся коррективы в существующие расклады.

В новейшей истории Украины триумфальные камбэки отставников и репрессантов известны. Их было не так много, но они случались. Самым ярким и поучительным из них было, пожалуй, возвращение Виктора Ющенко, ставшего, как все помнят, после отставки с премьерского поста президентом. Ющенко, правда, не вернулся, его вернули. Если бы не помощь США, о нем бы забыли все и навсегда. У Саакашвили есть хорошие американские контакты, которые он, вне всякого сомнения, будет стремиться активизировать и актуализировать. Вопрос в том, как далеко согласятся двигать Михо "его" американцы, отказавшиеся, кстати, работать на его повторный триумф в его родной Грузии? Принимая в расчет, кроме всего прочего, что продвижение его к вершинам власти в Украине – проект непростой и недешевый. В Украине бывший одесский губернатор мог и может рассчитывать разве что на небольшую политическую нишу, вроде той, которую ему, если верить его собственным словам, предлагал в ходе их встречи на Мальте Порошенко. Для Порошенко и тандема Аваков-Яценюк, в руках которого сейчас сосредоточена вся власть и все влияние, Саакашвили в его нынешнем положении не конкурент. Ему с его актуальным политическим багажом и авторитетом до них далеко, як до неба рачки. На роль "третьей силы", способной не только на словах, а на деле включиться в борьбу за власть между ними, когда до неё — до борьбы – дойдёт дело, Саакашвили в настоящий момент претендовать не может. Не по Сеньке, как говорится, шапка.

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В распоряжении дважды лишённого гражданства грузинского варяга, однако, есть один очень серьёзный козырь. Это – антикоррупционная риторика. Если бы ему посчастливилось тем или иным способом привлечь к своей украинской беде внимание кого-то из серьёзных западных людей, имеющих интерес к Украине, тема борьбы против коррупции в высших эшелона киевского режима в его оригинальном исполнении могла бы стать сверхмощной бомбой, способной перевернуть Киев вверх дном. Впрочем, пока что об этом, как и о многом другом из того, что так или иначе имеет отношение к украинским делам Саакашвили, говорить рано. Ставки на игру, начатую после утраты им гражданства, ещё не сделаны, круг игроков не определен. Да и будет ли игра, ещё не ясно. Ситуация только формируется. В стадии формирования находятся как возможные расклады, так и их контексты. И внутренние, и внешние.

Основных сценариев дальнейшего развития событий при условии, что Саакашвили не сдастся, не отступит, не пойдёт на сделку с обидчиками или с кем-то одним из них, существует, как представляется, несколько. Самый простой из них — это вариант, при котором в Украине в ближайшие три, четыре, может быть, даже пять и более лет не будет никаких выборов. Если Аваков со товарищи, съев Порошенко, прибирают к рукам власть нерегулярным способом, то украинские перспективы Саакашвили определяются чётко и однозначно, причём раз и навсегда: об участии в украинской политике ему придётся забыть, а Украину – обходить седьмой дорогой.

Сложнее обстоит дело со сценариями, подразумевающими проведение выборов – парламентских ли, или президентских, или и тех и других, не суть важно. Тут надо считать варианты со многими неизвестными, принимая в расчет разные предварительные условия. Первейшее из них – кто именно из внешних игроков будет нести ответственность за то, чтобы выборы были "честными и прозрачными"? Иначе говоря, в руках какой из "великих" держав на сей раз окажется ключ от сервера Центральной избирательной комиссии? Если эту роль по старой, как говорится, памяти возьмут Соединённые Штаты, возвращение Саакашвили в Киев станет вполне возможным и реальным, если даже не неизбежным. В каком именно статусе и с какими именно целями — это другой вопрос, но вернуться он непременно вернётся. Причём со щитом, достаточно крепким и надёжным, чтобы защититься от стакана Авакова и реплик Яценюка.

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Если нашими будущими выборами станут заниматься Германия и Франция при определенном участии Евросоюза, у бывшего президента Грузии и уважаемого друга студенческих лет Порошенко перспективы, думаю, тоже появятся. По дружескому ли совету кого-то из американцев или Джорджа Сороса, но появятся. Если же разруливать ситуацию в Украине после Порошенко выпадет России, то Михо смело можно будет оформлять политическую пенсию, теперь уже украинскую.

Существует ещё один сценарий, о котором говорить очень не хотелось бы, но для полноты и достоверности картины придётся. Он связан с ситуацией, которая может сложиться в том случае, если в ходе перераспределения власти и контроля над потоками участникам процесса не удастся сохранить единство и целостность государственной территории. Если Украина распадается и Саакашвили начинает претендовать на то, чтобы возглавить одну из её частей. Тогда вопрос – какую именно? Одессу, где он успел поработать губернатором и где у него остались какие-то заделы и наработки, а также, возможно, прилегающие к Одесчине южные области? Такой вариант не следует исключать, хотя с точки зрения сегодняшних реалий он представляется сугубо теоретическим. Одна из проблем, которые могли бы возникнуть, если бы дело дошло до его реализации, состоит в том, что выиграть выборы в регионе Саакашвили заведомо не по силам. Уровень его поддержки в самые лучшие для него времена не превышал 5-6 процентов. Поэтому единственно возможный победный для него вариант – это "революция одесского достоинства" в том или ином её виде.