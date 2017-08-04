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    Надежда Савченко: богатое прошлое, мутное будущее

    (обновлено: )64021
    Савченко, очевидно, до конца понимает всю бесперспективность своей политической карьеры в Украине. Сейчас от нее отвернулись все – однополчане, радикалы, политическая элита, профессиональные политтехнологи. Но Надя давит и будет давить... на психику.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

    Надежда Савченко в очередной раз отличилась. В интервью украинскому изданию "Главком" рассказала, как когда-то подрабатывала в службе "секс по телефону". По ее словам, попала она в эту организацию, потому что имела "приятный голос и умела разговаривать на любые темы". 

    К тому же и платили тогда хорошо — по ее словам, по 100 долларов за час. Что уже само по себе звучит как намек на явную ложь.

    Видимая часть айсберга

    Еще чуть раньше Савченко заявила, что к ней сватался иракский принц, кроме того показала во время заседания Верховной Рады средний палец премьер-министру Владимиру Гройсману и, наконец, в очередной раз заявила, что собирается баллотироваться в президенты Украины. Но на этот раз все серьезно, потому что Савченко создала специальный фонд и начала собирать деньги для участия в президентской кампании. 

    facebook.com/aleksej.golobuckij
    В сети высмеяли работу Савченко в службе "Секс по телефону"

    "Участие я принимать буду, а как дальше — будет видно", — загадочно заявила Савченко. 

    И чуть ли не в это же время, говоря о политической ситуации на Украине, в течение 20 секунд использовала 11 нецензурных выражений. Видеоролик об этом дружественный Савченко украинский телеканал "NewsOne" тут же выложил на YouTube.

    Буквально в эти же дни она рассказала, что для того, чтобы украинский народ добился процветания, надо уничтожить (в смысле расстрелять – Ред.) 1000 украинских чиновников. А заодно с ними и 450 депутатов Верховной рады, в которой сама Савченко в настоящее время работает.

    Все это народный депутат Украины Надежда Савченко выдала в прямом эфире украинских телеканалов и в публикациях украинских СМИ в течение последних двух-трех недель. 

    Если говорить о парадоксальности и политтехнологической креативности, то Савченко своими высказываниями, жестами и заявлениями сегодня явно "забивает" всех украинских политических фронтменов. И неизменно – с нулевым результатом. То есть без роста ее рейтинга, но с непременным цитированием в различных СМИ. Почему так? 

    Ответ на поверхности. Однако, чтобы до него докопаться, надо заглянуть в биографию Савченко. Но не в ту, что всем известна, а в ту, что осталась за кадром.

    dw.com
    Надежда Савченко в Берлине

    Из семьи фронтовиков

    Надежда Савченко – поздний ребенок. Ее мама — Мария Ивановна родилась перед Второй мировой войной. У Марии Ивановны было шесть братьев. И все они ушли на фронт (то есть, были старше ее намного). Четверо из них погибли на фронтах Великой Отечественной, двое дошли до Берлина – один в составе Украинского, другой – Белорусского фронтов.

    То есть для мамы Надежды Савченко, а, скорее всего, и для самой Надежды, Великая Отечественная война – не раздел из школьного учебника истории, а реальная память о погибших и победителях. 

    Петр Порошенко и Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Савченко бросила вызов Порошенко. Реакция в соцсетях

    И хотя по поводу Великой Отечественной войны Савченко нигде и никогда не высказывалась, очевидно, что нынешний нацистский шабаш с переименованием улиц и городов Украины, героизация нацистов Бандеры и Шухевича – неприятный и оскорбительный для семьи Савченко принцип действий нынешней власти. Потому что ее родные дяди – участники и победители той страшной войны, и были они по другую линию фронта, чем прадеды и деды нынешних украинских нацистов.

    Но и любить Советскую власть семье Надежды Савченко тоже особенно не за что. Потому что семья ее матери, до того как началась Великая Отечественная война, попала в мясорубку раскулачивания и даже была отправлена на Колыму, с которой вернулась как раз накануне войны.

    Из самого бандитского района Киева

    Детство и юность Надежда Савченко провела на Троещине. Где, кстати, живет в скромной квартире и по сей день вместе с сестрой и мамой. 

    Этот район считается в Киеве самым бандитским и самым хулиганским, где детям с детства приходилось отстаивать свои дворовые права кулаками. 

    Сам район начали строить в 1981 году, но особенно интенсивно после Чернобыльской катастрофы, когда семьи переселенцев из Чернобыля необходимо было куда-то определять … Вот и селили здесь, вместе с ликвидаторами последствий этой аварии и некоторыми очередниками, среди которых оказалась и семья Савченко.

    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Вера, Надежда и кто-то еще. Соцсети о новой партии Савченко

    Чернобыльцы не сразу получили работу, зато были льготы, которые постепенно девальвировались в наркотики и различные виды нелегальных заработков. 

    А еще чернобыльцы, получившие квартиры в обход ранее сформированных в Киеве очередей на жилье, чувствовали себя в киевской интеллигентской среде изгоями и людьми второго сорта. С чем, конечно, не были согласны. Отсюда пьянство, драки, экзальтация, активное противостояние общепринятым нормам поведения.

    К сказанному про этот район стоит добавить любопытный факт. На Троещину (второй по количеству жителей район Киева) еще в советские времена было решено провести ветку наземного метро. Для этого был выделен и до сих пор сохранился специальный пустырь, пролегающий через весь район. Только денег не нашли, а может украли. И каждый новый мэр Киева, включая последнего, обещает провести сюда метро. И никто не проводит. 

    Люди мучаются в маршрутках и автобусах и бесконечных, самых чудовищных для Киева пробках. И поэтому в этом районе украинской столицы ненавидят, даже, скорее, презирают власть, обманывающую их вот уже более 30 лет.

    Смотрите также: Савченко 11 раз за 20 секунд использовала в телеэфире мат, говоря о политике

    Все это, конечно, сформировало и Надежду Савченко, выросшую и впитавшую в себя атмосферу Троещины — ненависть и презрение к власти и в то же время наивную веру, что честный правитель может все исправить, если не допустит к власти и распределению бюджетных средств воров и чиновников.

    Самый нетипичный депутат в истории парламента

    Вся остальная история Надежды Савченко известна широким массам не только украинского населения. 

    Бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины, в звании капитана, штурман-оператор вертолета МИ-24, которая одно время даже обучалась журналистике, стала депутатом Верховной рады, находясь в российской тюрьме. В тюрьму она попала по обвинению в пособничестве в убийстве корреспондентов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Была помилована указом президента России по просьбе родственников погибших российских журналистов и 25 мая 2016 года вернулась в Киев президентским (Петра Порошенко) самолетом. Ее ждала триумфальная встреча. 

    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Facebook Остап Біндер
    Пользователи соцсетей жестко "троллят" Савченко и ее новую партию

    Пока Савченко находилась в заключении – под следствием, судом, а потом и в колонии, на родине украинская власть сделала ее иконой. Иконой борьбы с Россией. Иконой освобождения от исторических пут советскости. Правда, с чем тут согласна, а что не принимает Савченко, ее никто не спросил. А зря.

    В украинский парламент Савченко прошла по партийным спискам "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Но Савченко быстро разоблачила показушность и неискренность украинской политической элиты, в которую так и не попала. С первого своего посещения парламента она назвала парламентариев ворами и лентяями. 

    Своей главной целью депутат парламента Савченко определила – освобождение украинских военнопленных, попавших в неволю на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С этой целью Савченко предприняла турне по ведущим государствам Запада, где встречалась с парламентариями и представителями исполнительной власти, предлагая простые, как ей казалось, рецепты решения украинских проблем.

    Думская.net
    Масштабная десантная операция с участием американцев и Надежды Савченко в рамках активной фазы международных военно-морских учений "Си Бриз-2016" в Одесской области

    Но представительница семьи ветеранов Великой Отечественной войны и уроженка бандитской Троещины не была услышана ни в Европе, ни во властных органах у себя дома. Более того, Савченко, которая теоретически могла объединить вокруг себя радикалов, именно неприятием нацистской идеологии и попытками мирным путем разрешить гражданский конфликт на востоке страны уничтожила свой авторитет (возможно, вполне сознательно) в их среде.

    Месть элиты

    Ее хулиганские выходки в зале Верховной рады и на ТВ оттолкнули от нее весь украинский политический бомонд. 

    facebook.com/petrenko.oleh
    Рабочий день Савченко в фотожабах

    В июне 2016 года, то есть сразу после возвращения на родину, рейтинг Савченко был самым высоким на Украине – 35 процентов, она более чем вдвое обогнала президента Порошенко. 

    И Савченко решила, ни с кем не советуясь и не согласовывая свои действия и заявления, окончательно разрушить авторитет украинского президента и вообще всей украинской власти. И начала говорить не то, что должно, а то, что думала об этой власти и о чем говорят и по сей день в пивных на Троещине. В результате она исчезла с главных телеканалов страны. 

    Но не только. Фракция "Батькивщина" исключила ее из своих рядов, и она стала внефракционным депутатом. А еще она перестала быть депутатом ПАСЕ и членом парламентского комитета по обороне. 

    Так, чуть ли не единственный профессиональный военный в парламенте страны был исключен по подозрению, что может разгласить военные секреты… Что не было никогда и никем доказано.

    Смотрите также: Вместо тысячи слов: Савченко продемонстрировала жест Гройсмана

    Кстати, задним числом, как об этом стало известно в конце 2016 года, Савченко была уволена и из армии. В виду оптимизации и реорганизации. Якобы еще тогда, осенью 2014-го года, когда находилась под следствием в России.

    Политический эпатаж

    Мне кажется, Савченко вполне понимает всю бесперспективность своей политической карьеры на Украине. От неё отвернулись все – и однополчане, и радикалы, и политическая элита, и профессиональные политтехнологи. И даже многие серьезные украинские журналисты. 

    В мире, где все просчитывается политической выгодой и карьерной перспективой, у самой Савченко никаких перспектив нет. И быть не может. Она здесь вне конкурса. Она в этих политических раскладах, где политика – такой вот вид весьма доходного бизнеса, изгой и отщепенец. 

    Украинское фото
    Надежда Савченко в сессионном зале Верховной Рады

    И поэтому действует точно в логике хулиганской Троещины — эпатируя всех своими заявлениями о никогда на самом деле не существовавших вещах – "сексе по телефону", "сватовстве к ней принцев", общих душевых с мужчинами, матом в адрес власти и средним пальцем по отношению к премьеру, привычно разводящему парламентариев. Но не Савченко, выросшую в районе среди куда более опытных бандитов и "разводил".

    Просто это – ее собственный протест против режима. Личная месть за то, что ее унижают. И обещание устроить еще более грандиозное шоу во время президентской избирательной компании. На которую она, скорее всего, денег все же соберет. Но президентом не станет. 

    Зато повеселится от души.

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