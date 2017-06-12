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    Британский политолог съел свою книгу в эфире из-за неверного прогноза выборов

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (498)

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    В мае Гудвин пообещал в Twitter, что съест свою книгу о Brexit, если лейбористы наберут хотя бы 38% голосов. После объявления результатов выборов, на которых лейбористы получили поддержку 40% избирателей, пользователи напомнили Гудвину о его словах.
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    Политолог Мэтью Гудвин съел собственную книгу в эфире Sky News после того, как ему не удалось точно предсказать исход выборов в стране.

    Политолог сдержал обещание, отметив, что два процентных пункта, на которые он ошибся — довольно большая величина. "Я человек слова, поэтому посижу здесь и буду есть свою книгу, а вы продолжайте", — сказал Гудвин, обращаясь к ведущим во время прямого эфира Sky News.

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    Согласно окончательным итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании, консерваторы получили 42,4% голосов и 318 мандатов, а лейбористы — 40% голосов избирателей и 262 места в парламенте.

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