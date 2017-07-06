Порошенко на презентации книги про "хунту"

Президент Петр Порошенко в Киеве посетил презентацию книги с названием "Четырнадцать друзей хунты". Книга является сборником рассказов участников АТО в Донбассе, волонтеров и блогеров.

Facebook Петра Порошенко Петр Порошенко на презентации книги "Четырнадцать друзей хунты"

"Мне нравится название книги. Слово "хунта" российская пропаганда сделала чем-то вроде почетного звания. Если они называют нас хунтой, значит, наш караван — на правильном пути, а их злоба – бессильна!", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Facebook Петра Порошенко Петр Порошенко на презентации книги "Четырнадцать друзей хунты"

Порошенко также подчеркнул, что большая часть выручки от книги пойдет в волонтерские фонды.

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