Лозовой заявил, что команду внести представление на него дал лично Порошенко

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой заявил, что команду внести представление на него генеральному прокурору Юрию Луценко дал лично президент Петр Порошенко. Об этом парламентарий заявил на заседании регламентного комитета Верховной Рады относительно представления на снятие неприкосновенности с него.

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"Я ничего не боюсь, я знаю, что правда — на нашей стороне. Вся страна убеждается в том, что вы (Луценко, — ред.) по заказу вашего кума Порошенко, по его команде выполняете политическую расправу, пытаетесь дискредитировать нашу команду, на самом деле дискредитируете себя, занимаясь политическим шантажом. До сих пор, возможно, надеетесь, что или я к вам на поклон за спиной Ляшко прибегу, или господин Олег будет с вами договариваться. Но этого не будет, Юрий Витальевич", — заявил Лозовой в обращении к генеральному прокурору Луценко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее подготовила и направила в Генпрокуратуру представление на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Андрея Лозового и Евгения Дейдея.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ подготовила ходатайство в парламент о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Геннадия Бобова (внефракционный), Лозового (фракция "Радикальная партия") и Дейдея (фракция "Народный фронт") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении. Позднее он вернул в антикоррупционную прокуратуру представления в отношении Лозового и Дейдея из-за ошибок в материалах.