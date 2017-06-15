Волонтер: в зоне АТО очень не хватает парамедиков

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

За все время в районе проведения АТО на Донбассе погибли 38 военных медиков. Среди них — 18 врачей и медицинских сестер.

Кроме того, за весь этот период более 200 военных медиков получили ранения. Такие данные сообщил начальник медицинской службы Вооруженных Сил Украины, полковник медицинской службы Александр Лабунец.

Об особенностях работы военных медиков на Востоке, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал волонтер Илья Лысенко.

Известно ли вам, сколько военных медиков задействовано вообще на Востоке в зоне АТО?

– Я так думаю, наверное, это не совсем открытая информация так, чтобы ее оглашать. И я этой информацией не владею, о количестве. Но то, что я наблюдаю – достаточное количество именно в военных госпиталях, это очень квалифицированные медики, очень хорошие врачи именно в госпиталях.

Те, которые от госпиталей откомандированы в самые такие горячие точки – Авдеевка, в сторону Севетлодарской дуги. В принципе, перечислять можно очень далеко – Попасная, тот же самый Бахмут, везде есть военные врачи, откомандированы очень высокой квалификации. И это невероятное подспорье, в отличие от 2015, 2014 года.

Врачи, какой специальности преимущественно оказывают помощь военным на Востоке?

– В первую очередь – это хирурги. Большое количество у нас на сегодняшний день – это анестезиологи. Фактически, в крупном узле, в госпиталях всегда есть нейрохирурги и сосудистые хирурги. И все остальное, конечно, – терапевты, фельдшера. В полном объеме все присутствует.

Можно говорить о том, что недостаточное количество подготовленного младшего состава и тех, кто может оказывать доврачебную медицинскую помощь в боевых условиях. Вот здесь, конечно, чувствуется нехватка людей именно ближе к передовой.

Младший состав — это кто?

– Вы же понимаете, что нет смысла держать высококвалифицированного врача на передовой. Поэтому на передовой обычно – подготовленные бойцы и фельдшера, которые, собственно, принимают на себя основную работу по оказанию первой помощи и доврачебной помощи. Вот здесь, конечно, еще работать и работать.

Не хватает людей с медицинским образованием фельдшерским, не хватает людей подготовленных в качестве, как в международной практике принято называть, парамедиков, не хватает тех же санитаров-стрелков.

Врачи-психологи тоже работают на передовой или ближе к тылу?

– Нет, я встречаю психологов. Не могу сказать, что часто. Это несколько не наша специфика, исходя из того, чем мы занимаемся, но даже при том, что мы, как говориться, по роду деятельности не пересекаемся, мы их наблюдаем.

Насколько опасна работа военных медиков на Востоке?

– Война – это вообще опасность, думаю, это всем известно. Но если говорить о том, насколько это опасно, я, с одной стороны, рад, что на сегодняшний день у нас нет таких боевых событий, как в 2014, в 2015 году, и фактически мы ведем сейчас окопную войну.

Это с одной стороны, уменьшает риски, с другой стороны, позволяет, скажем так, более подготовлено распланировать систему эвакуации и оказания медицинской помощи. Но насколько это опасно? Врачи, те же самые медики на передовой, те же самые санитары – это те же самые бойцы, обыкновенные бойцы. Мы – люди, люди, находящиеся в зоне поражения огнем. Этим все сказано.

Проблема возникает только на этапе эвакуации с передовой, потому что это самое слабое звено и, в первую очередь, слабое потому, что большинство подразделений именно на передовой не имеют достаточного количества техники для того, чтобы вытащить из-под огня и подвести к точке эвакуации. Вот это самое слабое звено, над чем работать и работать.

Есть ли проблемы относительно лекарств, хирургических инструментов, стерилизаторов? Хватает всего этого?

– Если говорить о медицинском оборудовании, то я к этому очень щепетильный, во-первых, в этом вопросе, во-вторых, я очень требовательный к этому всему.

Если мы говорим о наличии медицинского оборудования, худо-бедно оно какое-то есть. Если говорить о соответствии его требованиям ХХI века и, тем более, с учетом того, что мы имеем войну минометов и артиллерии, когда большое количество именно взрывных повреждений участков тела, с глубокими разрывами тканей, повреждениями сосудов, то мы должны понимать, что, соответственно, нам нужно на сегодняшний день более высококачественное оборудование, более современное.

Тяжело оказывать медицинскую помощь, когда оборудование отстает и очень сильно отстает. Но оно есть, все равно есть. Если говорить о именно оснащении, есть ли хирургические инструменты, достаточное ли количество препаратов, хирургические инструменты есть.

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Препараты – к сожалению, я так понимаю, все знают, что в нашей стране часть препаратов, которые необходимы для АТО, они либо вообще не поставляются в Украину и завозятся контрабандно, либо просто-напросто их производство осталось где-то в России. К сожалению, это так.

Напомним, глава правления ВО "Украинцы – вместе!" Руслан Руденко в эфире "ГС" рассказал о программе "Социальная карточка участника АТО", и подчеркнул, что уже около 2 тысяч предпринимателей дают скидки участникам АТО.